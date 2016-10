Ibach: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Gotthardstrasse in Ibach ein Verkehrsunfall. Ein Rollerfahrer wollte um 6.45 Uhr rechts abbiegen und musste seine Fahrt verlangsamen. Eine nachfolgende 29-jährige Autofahrerin, die ebenfalls abbiegen wollte, fuhr auf den Rollerfahrer auf. Der 51-Jährige stürzte und verletzte sich dabei mittelschwer. Der Rettungsdienst brachte den Verunfallten in Spitalpflege.