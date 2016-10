Zug: Einbrecher dank aufmerksamer Bürgerin verhaftet

Die Zuger Polizei hat einen 51-jährigen Einbrecher in flagranti verhaftet. Der entscheidende Hinweis kam von einer aufmerksamen Anwohnerin.

Am Montagabend meldete eine Frau, dass ein unbekannter Mann bei ihr an der Wohnungstür nach einer Person fragte, sich daraufhin aber sehr schnell wieder entfernte. Daraufhin verständigte die aufmerksame Bürgerin umgehend die Zuger Polizei. Bei der sofort eingeleiteten Nahfahndung konnten die Einsatzkräfte den Mann wenig später an der Schwertstrasse in Zug bei einem Einbruchversuch beobachten und festnehmen.

Der 51-jährige Serbe ist in der Schweiz bereits wegen mehreren Einbrüchen vermerkt und muss sich nun vor der Zuger Staatsanwaltschaft verantworten.