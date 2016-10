Zug: Tödlicher Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall in der Stadt Zug ist ein 46-jähriger Bauarbeiter noch auf der Unfallstelle verstorben.

Der Arbeitsunfall ereignete sich am Montagmorgen an der Theilerstrasse. Gemäss aktuellem Kenntnisstand verunfallte der 46-jährige Bauarbeiter bei Abbrucharbeiten. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er trotz des sofortigen Einsatzes des Rettungsdienstes Zug noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Zuger Polizei beigezogen. Ebenfalls aufgeboten wurden je ein Sachverständiger der SUVA und des Amts für Wirtschaft und Arbeit. Für die Betreuung der beteiligten Personen standen mehrere Mitarbeitende des Care-Teams Zug im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat ein Verfahren eröffnet.