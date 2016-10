Brunnen: E-Bike-Lenker bei Sturz mittelschwer verletzt

Am Montag verunfallte ein E-Bike-Lenker nach 4 Uhr auf der Gersauerstrasse in Brunnen. Der 39-Jährige war in Richtung Schwyz unterwegs, als er ohne Dritteinwirkung stürzte. Dabei verletzte sich der Mann mittelschwer am Kopf und musste vom Rettungsdienst hospitalisiert werden.

Aufgrund erster Erkenntnisse ist der Sturz darauf zurückzuführen, dass der Verunfallte sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss lenkte.