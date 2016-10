Triengen: Selbstunfall mit Auto - niemand verletzt

Am Mittwoch ist es auf der Rütihofstrasse in Triengen zu einem Selbstunfall gekommen. Eine Autofahrerin geriet mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Auto kam in der steil abfallenden Böschung zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.



Am Mittwoch kurz nach Mitternacht fuhr eine Autofahrerin auf der Rütihofstrasse von Schlierbach Richtung Triengen. Vor der Liegenschaft Rütihof kam das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen links von der Fahrbahn ab. Das Auto kam in der steil abfallenden Böschung verkeilt zwischen Bäumen und Sträuchern, auf der linken Fahrzeugseite zum Stillstand. Die 43-jährige Fahrzeuglenkerin wurde nicht verletzt.



Zur Bergung des verunfallten Autos musste ein Kranwagen aufgeboten werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 60'000 Franken.