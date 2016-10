Buchrain: Luzerner Polizei fängt Ziege auf Autobahn ein

Am Montagnachmittag hat die Luzerner Polizei auf der Autobahn A 14 in Buchrain eine entlaufene Ziege eingefangen. Das Tier konnte wohlbehalten an seinen Besitzer zurückgegeben werden.



Am Montag wurde der Polizei gemeldet, dass sich in Buchrain auf der Autobahn A14 auf dem Grünstreifen innerhalb des Wildschutzzaunes eine Ziege aufhalte. Das Tier konnte durch die Polizei gesichtet und anschliessend einfangen werden. Wie die Ziege auf den Grünstreifen der Autobahn gelangte ist nicht bekannt. Anhand der Ohrenmarke konnte der Besitzer ausfindig gemacht werden. Er konnte sein Tier unverletzt beim Polizeiposten in Ebikon abholen.