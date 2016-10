Schweiz: Studien über Ziele und Zufriedenheit

Jugendliche in der Schweiz träumen von einer steilen Karriere und von Reichtum. Vorzugsweise wollen die nach 2000 Geborenen reicher als ihre Eltern und am liebsten noch berühmt werden. Dies zeigt das CS-Jugendbarometer.

Jugendforscher begründen diese Entwicklung mit Abstiegsängsten dieser Generation. Sie eifere deshalb reichen Berühmtheiten nach.

Die Jungen seien zudem bei all ihren Aktivitäten stets online, was zu Stress führe.

Als Hauptsorge bezeichneten die Jugendlichen die Themen Flüchtlinge und Zuwanderung.

Schweizer sind zufrieden mit ihrem Leben, mit ihrer Arbeit und mit dem Bildungssystem. Dies zeigt eine Studie im Auftrag des Schweizerischen Nationalfonds. Demnach empfinden die meisten ihr Leben als selbstbestimmt.

Weiter zeigt die Studie: Geld alleine macht nicht glücklich. Zwar machen sich Menschen mit hohem Einkommen weniger Sorgen. Die allgemeine Lebenszufriedenheit sei aber nicht höher als bei Menschen mit geringeren Einkommen.

Zufrieden mit ihrer freien Zeit seien alte und junge Menschen, aber weniger jene im mittleren Alter. Diesen Menschen bleibe neben Beruf und Familie oft wenig freie Zeit.