Luzern: Verletzte Buspassagiere nach Vollbremsung

Am Montagmittag musste ein Bus der Luzerner Verkehrsbetriebe wegen dem Fehlverhalten einer unbekannten Autofahrerin einen Notstopp vollziehen. Drei Passagiere wurden verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.



Der Vorfall ereignete sich am Montag am Hallwilerweg in der Stadt Luzern. Kurz nach 12.00 Uhr fuhr ein Bus der Verkehrsbetriebe Luzern (Bus Nr. 142 / Linie 2 - Emmenbrücke - Bahnhof Luzern) in Richtung Bahnhof. Unerwartet fuhr eine Autofahrerin nach rechts auf die Busspur. Der Buschauffeur musste einen Notstopp vollziehen und das Fahrzeug brüsk abbremsen. Dabei wurden zwei Buspassagiere leicht verletzt. Eine weitere Person wurde vom Rettungsdienst 144 zur Kontrolle in das Spital gebracht.