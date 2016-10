Flüelen: Kollision zwischen zwei Personenwagen

In der Nacht von Montag fuhr der Lenker eines Personenwagens mit slowenischen Kontrollschildern auf der Axenstrasse in Fahrtrichtung Brunnen. Auf Höhe der Wendeplatte nach dem Flüelertunnel kam der Lenker aus derzeit unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Personenwagen mit Schwyzer Kontrollschildern. Die Mitfahrerin des slowenischen Lenkers wurde verletzt und durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Der slowenische Lenker sowie die Schwyzer Lenkerin wurden ebenfalls zur Kontrolle ins Kantonsspital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in der Höhe von rund 20‘000 Franken.



Im Einsatz standen die Kantonspolizei Uri, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, der Rettungsdienst vom Kantonsspital Uri sowie ein lokaler Abschleppdienst.



Die Axenstrasse musste beidseitig für rund 30 Minuten gesperrt werden.