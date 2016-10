Fussball: FC Luzern verliert gegen GC

Gastgeber GC wurde in der ersten Halbzeit von den Gästen, die ein klares Chancenplus verzeichneten, dominiert und lag trotzdem mit 2:1 in Führung. Ridge Munsy und Runar Sigurjonsson mittels Foulpenalty waren mit den praktisch einzigen Torchancen der Zürcher zweimal erfolgreich. Erst profitierte Munsy, der allerdings aus einer knappen Abseitsstellung gestartet war, von einer ungenügenden Abwehr von Luzern-Goalie David Zibung nach einem Caio-Freistoss. Sigurjonsson verwandelte in der 36. Minute einen Strafstoss, nachdem er zuvor von Ricardo Costa gefoult worden war.



Zwischen den beiden GC-Toren hatte Luzerns Neuverpflichtung Francisco Rodriguez im zweiten Versuch den verdienten Ausgleich und seinen ersten Treffer für den FCL erzielt. Zudem vergaben Cedric Itten und Marco Schneuwly drei weitere gute Möglichkeiten für die eigene Führung.



Die spielentscheidende Situation ereignete sich in der 56. Minute, als Luzerns etwas ungestümer Youngster Nicolas Haas mit Gelb-Rot vom Platz musste. Der nachfolgende Freistoss führte durch Nicolas Hunziker unter gütiger Mithilfe der FCL-Abwehr, die ihn zuwenig eng markierte, zur 3:1-Führung. Es war der erste Super-League-Treffer für den jungen GC-Stürmer.



Auch in Unterzahl gaben die Innerschweizer jedoch nicht klein bei. In der 72. Minute erzielte Markus Neumayr mittels Foulpenalty den Anschlusstreffer. Marco Schneuwly war von Benjamin Lüthi beim vermeintlichen Torschuss von hinten gefoult worden. In der 84. Minute scheiterte Schneuwly mit einem weiteren Schuss an den Pfosten, und in der Nachspielzeit vergab der eingewechselte Tomi Juric mit der letzten Möglichkeit den verdienten Ausgleichstreffer für die enttäuschten Gäste.

Grasshoppers - Luzern 3:2 (2:1)



5400 Zuschauer. - SR Bieri. - Tore: 12. Munsy (Caio) 1:0. 17. Rodriguez (Christian Schneuwly) 1:1. 36. Sigurjonsson (Foulpenalty) 2:1. 57. Hunziker (Lavanchy) 3:1. 73. Neumayr (Foulpenalty, Marco Schneuwly gefoult) 3:2.



Grasshoppers: Vasic; Lavanchy, Basic, Zesiger, Antonov (27. Lüthi/76. Bamert); Brahimi, Källström; Munsy, Sigurjonsson, Caio; Hunziker (68. Andersen).



Luzern: Zibung; Grether, Costa (76. Juric), Puljic, Lustenberger; Haas, Neumayr; Rodriguez, Itten (61. Kryeziu), Christian Schneuwly (46. Hyka); Marco Schneuwly.



Bemerkungen: Beide Teams komplett. 84. Pfostenschuss Marco Schneuwly. Gelb-Rot: 56. Haas (Foul). Verwarnungen: 19. Basic (Foul), 38. Haas (Foul), 66. Lustenberger (Foul), 73. Lüthi (Foul), 79. Brahimi (Foul), 88. Hyka (Unsportlichkeit).