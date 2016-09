Thun: Drogenfund bei der RUAG

Mitarbeiter der RUAG, des Rüstungsbetriebs des Bundes, haben fast 40 Kilogramm Kokain entdeckt. Sie stiessen vor rund einem Jahr am RUAG-Standort Thun auf die Drogen, wie heute bekannt wurde. Laut Medienberichten war das Kokain in Panzermotoren aus Chile versteckt.

Die chilenische Armee hatte die Motoren zur Revision in einem Schiffscontainer in die Schweiz geschickt. Wie das Kokain in den Container gelangte, ist unklar.

Das Rauschgift hatte einen Verkaufswert von 15 Millionen Franken. Es wurde inzwischen vernichtet.