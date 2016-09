Baar: Rettungshelikoptereinsatz nach Selbstunfall

Bei einem Selbstunfall ist ein 22-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Mit einem Rettungshelikopter wurde er ins Spital überführt.

Am Montagmorgen fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Neuheimerstrasse von Neuheim Richtung Baar. Aus bisher unbekannten Gründen kam er in einer Linkskurve ins Schleudern, geriet links von der Strasse ab und prallte in einen Baum. Der Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Stützpunktfeuerwehr Zug geborgen werden. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst Zug wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance in eine Spezialklinik geflogen.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Während der Bergung war die Neuheimerstrasse für rund zwei Stunden gesperrt.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, der Feuerwehr Baar und Neuheim, der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ), der Alpine Air Ambulance, eines privaten Abschleppunternehmens und der Zuger Polizei.