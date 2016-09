Hünenberg: Brand auf Terrasse einer Attikawohnung

Heute Nachmittag ist auf einer Terrasse ein Feuer ausgebrochen. Sieben Bewohner mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Am Montagnachmittagging bei der Zuger Polizei die Meldung ein, dass es auf einer Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Huobweid in Hünenberg See brenne. Die sofort alarmierte Feuerwehr Hünenberg war schnell mit ersten Einsatzkräften vor Ort und konnte das offene Feuer erfolgreich löschen. Sechs Bewohner der Liegenschaft, wie auch die 74-jährige Wohnungsinhaberin, mussten vorübergehend evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

An der Wohnung entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die genaue Brandursache wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei abgeklärt.

Im Einsatz standen 50 Mitarbeitende der Feuerwehr Hünenberg, des Rettungsdienstes Zug sowie der Zuger Polizei.