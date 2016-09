Kastanienbaum: Erste 24-Stunden-Poststelle der Schweiz

Das luzernische Kastanienbaum erhält die erste Poststelle der Schweiz, die rund um die Uhr offen hat. Die Post eröffnet im November in einem Hotel am Vierwaldstättersee eine Agentur. Die Postgeschäfte können die Kundinnen und Kunden an der Hotel-Rezeption tätigen.



Die Postagentur im Viersterne-Seehotel Kastanienbaum öffnet am 7. November, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die bisherige Poststelle im Ort auf der gegenüberliegenden Seite des Hotels wird geschlossen. Auf die Lösung einigten sich die Post, die Gemeinde, der Ortsverein und die Hotel-Führung.



Die Filiale in einem Hotel sei schweizweit einzigartig, sagte Post-Sprecher Markus Werner auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Daneben gebe es lediglich Postomaten oder Paketautomaten, die rund um die Uhr zugänglich seien.



Die Post führt schweizweit rund 800 Agenturen. Diese befinden sich hauptsächlich in Detailhandelsläden und Bahnreisezentren. Der Post-Sprecher schliesst nicht aus, dass weitere Agenturen in Hotels eingerichtet werden könnten.



Die neue 24-Stunden-Postagentur in Kastanienbaum wickelt sämtliche Dienstleistungen rund um Pakete und Briefe ab. Zudem sind für Kunden Bargeldbezüge und bargeldlose Einzahlungen möglich.



Ende Oktober wird die Filiale installiert. Anschliessend werden die Mitarbeitenden der Hotel-Rezeption durch die Post geschult.