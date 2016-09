Zug: Falscher Polizist ergaunert 130'000 Franken

Eine Seniorin verliert Geld an einen Trickdieb. Dieser gab sich als Polizist aus. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche.

Am Mittwoch ist eine 88-jährige Frau Opfer eines Trickbetrügers geworden. Ein Mann rief die Seniorin mehrfach an und gab sich als Polizist aus. Er erzählte der Dame, dass er in einem Betrugsfall ermittle und zwei Personen bereits in Haft seien. Weiter erwähnte der falsche Polizist, dass bei den beiden Tätern viele höchstpersönliche Daten wie die Bankadresse der 88-Jährigen gefunden worden seien. Um seine Geschichte glaubhaft erscheinen zu lassen, erwähnte der Trickbetrüger Anrufe, bei denen niemand in der Leitung war. Das Betrugsopfer hatte in den Tagen zuvor tatsächlich solche Anrufe erhalten. Der Betrüger bat die Frau, bei der Aufklärung des Betrugsfalls mitzuhelfen und drängte sie, bei ihrer Bank Geld abzuheben und zu Hause sicher aufzubewahren. Er wies das Opfer weiter an, das Geld später an einen Herr XY zu übergeben, was die Seniorin wenige Stunden später auch machte.

Beim vorliegenden Fall handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche. Immer wieder versuchen Betrüger auf unterschiedliche Weise auf der Strasse, an der Haustüre oder per Telefon an Wertgegenstände oder Bargeld zu kommen. Die Zuger Polizei verlangt von den Bürgerinnen und Bürgern niemals Geld und weist diese auch nicht zu Banküberweisungen oder Bargeldzahlungen an. Im Zweifelsfall zögern Sie nicht und fragen Sie telefonisch bei unserer Einsatzzentrale (T 041 728 41 41) nach.