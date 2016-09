Luzern: Regierungsrat optimistisch beim Tiefbahnhof

Die Luzerner Regierung beruhigt in der Tiefbahnhof-Frage: Der vom Bundesrat verlangte Vorbehalt zum Tiefbahnhof sei rein formal. Dies sagte der Luzerner Regierungsrat heute im Kantonsparlament. Das Projekt Tiefbahnhof werde dadurch nicht in Frage gestellt.

Der Bundesrat hatte den Luzerner Richtplan nur unter dem Vorbehalt genehmigt, dass darin neben dem unterirdischen Durchgangsbahnhof auch eine oberirdisch ausgebaute Zufahrt via Rotsee-Gütsch aufgeführt ist. Beide Varianten seien zum heutigen Zeitpunkt als gleichwertig zu betrachten.