Erstfeld: Verkehrsunfall mit Rennwagen auf der A2

Am Sonntag fuhr der Lenker eines Personenwagens mit italienischen Kontrollschildern auf der A2 in Erstfeld in Fahrtrichtung Süden. Kurz vor der Autobahnausfahrt Erstfeld beabsichtigte der italienische Lenker einen voranfahrenden Personenwagen mit britischen Kontrollschildern zu überholen. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, setzte der Lenker des britischen Personenwagens ebenfalls zum Überholmanöver an, wobei er den nebenan fahrenden Personenwagen übersah und mit ihm kollidierte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 15'000 Franken.