Einsiedeln: Neulenker alkoholisiert unterwegs

Am Sonntagmorgen war eine Patrouille der Kantonspolizei Schwyz auf einer Fahrt an einen Einsatz, als ihr kurz nach 1 Uhr in Einsiedeln auf der Hauptstrasse in Richtung Bahnhof bei der Einmündung Langrütistrasse von links in rasanter Fahrt ein Fahrzeuglenker den Vortritt abschnitt. Nur dank einer Vollbremsung durch das Patrouillenfahrzeug konnte eine Kollision verhindert werden. Bei der anschliessenden Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Aufgrund des positiven Ergebnisses musste sich der Neulenker einer Blutprobe unterziehen. Der Führerausweis wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.