Zug: 3 Frauen in Rotkreuz verhaftet

Die Zuger Polizei hat gestern in Rotkreuz drei Frauen festgenommen. Sie führte in einem Klublokal eine Razzia durch. Dabei erwischte sie zwei Mazedonierinnen und eine Serbin, die ohne Arbeitserlaubnis als Bardamen tätig waren. Die drei Frauen werden in ihre Heimatländer ausgeschafft.

Ausserdem stellte die Polizei 30'000 Franken Bargeld sowie Wettcomputer sicher.

Der Lokalbetreiber, ein 24-jähriger Mazedonier, muss sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten.