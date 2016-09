Olten: Stadionverbote für Fans des EHC Olten

Swiss Ice Hockey eröffnet ein Verfahren gegen den EHC Olten. Grund dafür ist der Vorfall vom Wochenende beim NLB-Meisterschaftsspiel gegen Langenthal.

Olten-Fans zeigten ein Transparent mit der Aufschrift: "Wir prügeln euch in den Rollstuhl". Die Drahtzieher erhalten ein mehrjähriges Stadionverbot für Eishockey und Fussball in der ganzen Schweiz, schreibt der Verband.

Der Olten-Spieler Ronny Keller war bei einem früheren Match von einem Langenthaler in die Bande gecheckt worden. Seither ist er querschnittgelähmt.