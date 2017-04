Monster-Ostern mit tollen Gewinnen bei Sunshine Radio

Preise im Wert von CHF 15‘000.- zu gewinnen! An Ostern dreht der Sunshine Hase durch. 4 Tage lang spielen wir das Monster-Oster-Wunschkonzert. Egal was du wünscht, wir spielen es! Ja wir spielen alles. Einfach anrufen auf 0848 88 00 55, oder schick uns deinen verrückten Musikwunsch per Mail ins Studio auf studio@sunshine.ch

Und der Osterhase legt immer wieder mal ein Ei! Knackst Du es, gewinnst Du einen Hauptpreis. Zum Beispiel: Ein E-Bikes von Bike Total Affoltern für CHF 4'000.-, ein Gutschein über CHF 4‘500.- bei Camper Brühwiler in Baar und und und... Zu allen Top-Preisen geht es

Mach mit am langen Osterweekend mit Deinen verrückten Musikwünschen – im Monster-Ostern-Wunschkonzert auf Sunshine Radio. Da dreht der Hase durch.



Das sind die Monster-Ostern bei Sunshine Radio! Alle Infos gibt es hier...