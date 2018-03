Sunshine Radio präsentiert: Tag des Gründens

Am 5. April 2018 ist die Premiere vom kantonalen Gründertag in Zug. Ideenträger/innen, mit der eine eigene Firma zu gründen, lernen von Experten an einem Tag was es zur Vorbereitung, zur Gründung und zum erfolgreichen Firmenstart braucht. Sei dabei und nutze deine Chance!



Anmeldung und Informationen unter: tagdesgruendens.ch