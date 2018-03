Sunshine Radio präsentiert: The Show Must Go Wrong

Vom 21. bis am 25. März empfängt das neue Kultur- und Eventhaus in Emmenbrücke eine Produktion des Hechtplatztheaters Zürich: "The Show Must Go Wrong"

Eine ehrgeizige Theatertruppe möchte das Stück „Mord auf Schloss Haversham“ aufführen. Eigentlich ein seriöses Kriminaltheater in ländlicher Abgeschiedenheit, mit üblen familiären Verstrickungen, korrupten Polizeibeamten, loyal-verschwiegenen Dienern und miesen Wetterbedingungen. Doch bei der Aufführung geht einfach alles schief: Türen verklemmen, Requisiten sind nicht an ihrem Platz, Dialoge laufen völlig aus dem Ruder und die Schauspieler werden vom Bühnenbild und Kollegen traktiert. Dennoch gilt: Haltung bewahren und sich nichts anmerken lassen. Klar: The Show must go on!