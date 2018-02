Sunshine Radio präsentiert: Glencore Streethockey Final Four 2018

Am 24. März rollt in Zug wieder der orange Ball. Der Cuppokal wartet in der Sika Rebells Arena auf einen neuen Besitzer. Vier Teams kämpfen am Vormittag um die Qualifikation für den Final, der um 18.00 Uhr angepfiffen wird.

Für das kulinarische Wohl ist gesorgt und das Juniorenturnier zwischen den Hauptspielen animiert zum Mitfiebern.

Mehr findest du unter: facebook.com/streethockeyfinalfour/