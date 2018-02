Sunshine Radio präsentiert: Quer durch Zug

Quer durch Zug - ein Sportevent der Superlative

Am 24. März findet zum 76. Mal das Quer durch Zug statt. Über 1500 Läufer messen sich an den Staffelläufen durch die Zuger Altstadt. Start für die Läufer in den unterschiedlichen Kategorien ist ab 14.30 Uhr.