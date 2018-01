Seid am Samstag, 3. Februar, dabei wenn Sonnechöbler Äbike und Monster-Guuger Bueri es zönftig krachen lassen und für fulminate Stimmung beim Infopoint in der Mall 1 sorgen. Tolle Kostüme und rüüdig gute Musik sind ab 13.00 Uhr in der Mall of Switzerland garantiert.

13:00 Uhr - Monster-Guugger Bueri

15:00 Uhr - Sonnechöbler Äbike