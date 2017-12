Sunshine Radio präsentiert: Das Zelt - Zug

Sunshine Radio präsentiert: DAS ZELTVom 11. - 21. Januar 2018 am Stierenmarktplatz in Zug.Mit dabei sind Edelmais, Philipp Fankhauser, Oropax, Marco Rima, Fabian Unteregger, Heimweh und Massimo Rocchi.Und ganz speziell dieses Jahr: Zum ersten Mal können Kinder nicht nur die Stars auf der Bühne bestaunen, sondern die besten Artisten der Welt persönlich kennenlernen und selber Teil der Zirkusshow sein. Der Family Circus in DAS ZELT macht es möglich!Wie ist man dabei? Melden Sie Ihre schulpflichtigen Kinder für den Mitmachzirkus unter www.familycircus.ch an. Die Anzahl der Plätze ist beschränkt.Tickets und weitere Infos unter: www.daszelt.ch