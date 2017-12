Vom 13. Januar bis am 18. Februar führt das Stadttheater Sursee die Operette Boccaccio in drei Akten auf. In der Operrete geht es um die lebensfrohen florentinischen Frauen, welche im Stück BOCCACCIO ihre romantische Stadt in hellen Aufruhr versetzen.

Italienische Lebenslust und feine Komödiantik sind in diesem Werk ebenso mitreissend gestaltet, wie in der Musik von Suppé. Die leichte, eingängige Tonsprache verbindet sich dabei mit einer genialen Satz- und Ensembletechnik, die in den Finale an das Format einer komischen Oper reicht.

Lassen Sie sich für einen Abend in die Toscana entführen und lernen Sie Florenz von einer ganz ungewohnten, aber nicht minder faszinierenden Seite kennen. Für prickelnde Episoden, träfen Humor und heitere Poesie umweht von einer Prise umwerfender melodischer und rhythmischer Italianità sorgt dabei das gesamte Ensemble des Stadttheaters Sursee als Reisebegleitung vor Ort!