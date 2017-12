Music & Light on Ice - Sunshine Radio Christmas Party

Sunshine Radio Christmas Party - On Ice.

Glatteis, scharfe Kufen, Glühwein und dazu cooler Sound von den Sunshine DJ's Robin Tune und Ecko. Wir bringen die Eisfläche zum Schmelzen.



Aufwärmen und vorglühen für den Ausgang. Was gibt's besseres in der kalten Weihnachtszeit?



Schwing dein Tanzbein auf Kufen und drehe deine Pirouetten am Samstag, 16. Dezember 2017 im Eiszentrum Luzern bei der ersten Music & Light on Ice – Sunshine Super Hit Mix Party!