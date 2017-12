Für Luzern: Nicht daheim und doch zu Hause

Sunshine Radio unterstützt die Januar-Aktion „Nicht daheim und doch zu Hause“ von Luzern Hotels und Luzern Tourismus. Zum Abschluss vom Jubiläumsjahr 2017 und dem 125. Geburtstag von Luzern Tourismus ermöglichen die beiden Partner exklusiv allen in der Stadt und Kanton Luzern wohnhaften Personen einen ganz besonderen Start ins neue Jahr.

24 Luzern Hotels-Mitgliederbetriebe in Luzern stellen ihre Zimmer zu Spezialpreisen zur Verfügung. Das Schöne liegt so nah und jetzt ist die richtige Gelegenheit als Einwohner von Luzern die Sehenswürdigkeiten, die Stadt, die Bergen, den See und die Gastfreundschaft auf eine neue Art zu entdecken und mit einer wundervollen Übernachtung und einem genussvollen Frühstück zu kombinieren. Die Anzahl der Zimmer ist beschränkt, worauf also warten? „Nicht daheim und doch zu Hause“ jetzt kennenlernen unter: www.luzern.com/Nichtdaheim2018