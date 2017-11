Die ultimative Schlagerparty - das Original!

Die Mutter aller Partys ist wieder zurück !!

Das grosse Comeback der ultimativen Schlager Party "Das Original" von Früher im Perosa kommt diesen November wieder zurück in die Zentralschweiz, in die neue Location Stadtalp in Emmen.

Mehr Infos über dieses Highlight findest du unter: www.grueter-events.ch