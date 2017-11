Sunshine Radio präsentiert: Cesar Milan

Am Samstag, 28. April 2018, kommt der weltberühmte Hunde-Coach Cesar Millan zurück in die Schweiz. Im Hallenstadion Zürich zeigt er seinem Publikum den richtigen Umgang mit den Hunden.

Cesar Millan hat ein komplett neues Programm entwickelt, in dem er sich auf der Bühne allen Stationen eines Hundelebens widmet: von dem Moment an, an dem unser Liebling in unsere Familie kommt.







Sichere dir jetzt dein Ticket!