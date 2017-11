Sunshine Radio präsentiert: Art on Ice 2018

Art on Ice ist auch dieses Jahr wieder zurück im Hallenstadion in Zürich. Vom 01. bis am 04. März 2018 wimmelt es wieder von grossen Namen und schillernden Persönlichkeiten auf dem Eis.





Line-up Art on Ice 2018:

Emeli Sandé, Pegasus, Laura Bretan, Tina Guo

Stéphane Lambiel, Evgenj Plushenko

Tatiana Volosozhar & Maxim Trankov, Aljona Savchenko & Bruno Massot, Meryl Davis & Charlie White

Nelli Zhiganshina & Alexander Gazsi / Karyna Konchakivska & Suren Bozyan