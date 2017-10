Sunshine Radio präsentiert: 95 - Das Musical

Ninety Five - das Musical mit den grössten Hits der 90er-Jahre

Vom 25. November bis am 06. Januar 2018 wird im Le Théâtre das Musical 95 aufgeführt. Das Musical spielt nicht in den "Nineteen-Nineties", sondern im Heute, 2017.

Es geht um eine Familie, die in aktuellen Herausforderungen steckt mit Ihrer 12-jährigen Tochter Leonie, welche gerade entdeckt, dass das andere Geschlecht nicht nur „Iiiiiiiih“ sein muss. Mit ihrer Schwester Sara, 17, welche zum ersten Mal heftig an Liebesschmerz leidet. Ihre Eltern Laura und Julian, Eigentümer einer Tanzschule, sehen sich mit geschäftlichen Herausforderungen konfrontiert, welche auch ihr Eheleben auf die Probe stellen. Dazu kommen eine sich überall einmischende Schwiegermutter, eine „beste Freundin“ des Paares mit chaotischem Lebenswandel und Tanzschülerinnen und Tanzschüler von „Julians Danceschool“, die ihre pubertären Sorgen mit in die Trainings nehmen. Als Oase der Ruhe für Laura und Julian dienen die Erinnerungen an die Neunziger, als ihre Liebe frisch, die Probleme klein und die Musik grossartig waren.