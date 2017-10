Sunshine Radio präsentiert: Apassionata - Die Gefährten des Lichts

Werden Sie Teil dieses unglaublichen Abenteuers und freuen Sie sich auf die besten Showreiter Europas. Spektakuläres Trickreiten, wundervolle Dressurlektionen, fröhliche Comedy und bezaubernde Freiheitsnummern – in Szene gesetzt durch liebevoll gestaltete Kostüme, eigens komponierte Musik und fantastische Lichteffekte. Die Show kommt für das 15-jährige Jubiläum am Samstag, 25. November 2017 und Sonntag 26. November 2017 ins Hallenstadion Zürich und nimmt Sie mit auf eine einmalige Reise in ferne Länder – die „Gefährten des Lichts“ (ehemals Lichter der Welt) erwarten Sie!

Tickets gibt es bei

.