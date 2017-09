Sunshine Radio präsentiert: Wings by Rigolo

Bezauberndes Tanztheater, begeisternde Artistik und berührende Momente. «Wings by Rigolo» entführt dich, vom 26. bis 30. Dezember in der Samsung Hall in Zürich, mit atemberaubender Luftakrobatik, mit Stepp- und Hip Hop-Tanz von Weltklasse, mit berührenden Tanztheater-Szenen und berauschender Musik in eine Bilderwelt voller Poesie.