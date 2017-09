Sunshine Radio präsentiert: Breakfast at Tiffany’s

50's – Deep – House – Electro – Swing

Präsentiert von Sunshine Radio

Breakfast at Tiffany’s w/ DJ ZsuZsu

Wo: Saal Türöffnung: 22:00

Beginn: 22:00

Ende: 04:00

Eintritt: CHF 15

DJ ZsuZsu vermischt nicht die Klänge der 50er Jahre mit der treibenden Energie elektronischer Musik, sondern lässt diese Elemente regelrecht aufeinander prallen. Dabei geben sich House, Deep House, Electro und Electro Swing die Klinke in die Hand. Das Ziel jeder Party ist ein Gewitter, ein Sturm, ein tosender Orkan auf dessen Wellen man reitet und sich dabei ertappt «Singing In The Rain» zu kreischen. Das ist ziemlich krass und ziemlich geil zugleich!