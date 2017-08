Die grossartige KT Tunstall kommt nach Zürich. Am Montag, 16. Oktober 2017, tritt die schotti- sche Singer/Songwriterin live im Kaufleuten auf. Der offizielle Vorverkauf startet am Freitag, 28. Juli 2017 um 8 Uhr.

Der Durchbruch gelang ihr quasi über Nacht: KT Tunstall sprang 2004 kurzfristig in der BBC-Show «Later with Jools Holland» ein und begeisterte mit «Black Horse And The Cherry Tree». Dann folgten ihre beiden Megaseller-Alben «Eye To The Telescope» und «Drastic Fantastic», die Hits wie «Sud- denly I See» oder «If Only» abwarfen. Nach zwei weiteren Erfolgsalben und unzähligen Liveshows legte sie eine schöpferische Pause ein. KT verlegte ihren Wohnsitz von England nach Kalifornien und widmete sich unter anderem der Kunst des Filmmusikschreibens. Im Herbst 2016 erfreute die Brit-A- ward-Preisträgerin ihre vielen Fans dann mit dem famosen Comeback-Album «KIN» (Universal). Selbstbewusster denn je und voller Spielfreude meldete sich KT zurück!

Die in Edinburgh, Schottland, geborene Sängerin ist chinesisch-irischer Abstammung. Sie wuchs bei Adoptiveltern auf und studierte an der Kent School in Connecticut sowie an der Royal Holloway Uni- versität in London. Bereits mit vier Jahren begann sie Klavier zu spielen. Weitere Instrumente folgten. Von ihrer leiblichen Mutter erfuhr sie später, dass ihr Vater Musiker war – nachdem auch sie diesen Weg eingeschlagen hatte. Zu Beginn ihrer Musikkarriere spielte sie in Independent-Bands und spezia- lisierte sich auf das Songwriting. KT schrieb auch Musik für Kinder-TV-Shows, in denen sie auch auf- trat. Später war es dann die Anfangsmelodie vom Kinohit «Der Teufel trägt Prada» oder 2008 die Wahlkampf-Hymne von Hillary Clinton.

Ihr Alias «KT» bezieht sich übrigens auf den Namen Katie. Als Studentin in London spielte sie unter diesem Namen Akustikgitarre in einer lokalen Studentenkneipe.

Nachdem KT Tunstall vor einigen Monaten bereits als Special Guest der Simple Minds begeisterte, geht sie jetzt wieder auf Solo-Tour. Sie kann es kaum erwarten, wieder live für ihre Fans zu spielen. Am Montag, 16. Oktober 2017, tritt KT Tunstall mit ihrer famosen Band und wunderbaren alten und neuen Songs im Kaufleuten Zürich auf.