Sunshine Radio präsentiert: Grööblerfäscht 2017

Am Weekend des 8. & 9. September verwandelt sich der Sportplatz in Rotkreuz wieder in eine Festmeile!

Dabei hat es für jeden Geschmack was dabei! Kafistube, Raclette-Stübli, Aussen-Bar, Big-Bar und vieles mehr!



Freitag

Am Freitag ist der eintritt Frei! Komm einfach und geniesse! ab 17.00 gibts das verdiente Fiirabe-Bier!Ab 20.30 Uhr steigt die Party!Eintritt: 8CHFTickets gibts an der Abendkasse oder im online Ticket-Shop