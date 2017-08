Sunshine Radio präsentiert: Save the Children im KKL

Am 14. September geht das siebte Swiss Charity Concert zugunsten von Save the Children im KKL Luzern über die Bühne.

Durch den klassischen Konzertabend führt Victor Dijon de Monteton, Pianist, Dirigent, Begründer des Swiss Charity Concert – und seit Kurzem ehrenamtliches Vorstandsmitglied von Save the Children.



Neben dem Orchester Praga Camerata tritt auch der erst 15­-jährige Pianist Aidan Mikdad aus den Niederlanden auf. Während des Konzertes wird Aidan mit dem Swiss Charity Award geehrt, der jährlich an hochbegabte Talente unter 18 Jahren verliehen wird.



Der Erlös des Benefizkonzerts kommt den am stärksten benachteiligten Kindern weltweit zugute. Damit werden insbesondere Projekte für Mädchen und für Kinder auf der Flucht ermöglicht.