Sunshine Radio präsentiert: Bergrennen Seebodenalp

Am 12. / 13. August 2017 werden die Motoren wieder auf der Seebodenalp dröhnen. Auf der Originalstrecke der 20er und 30er Jahren werden historische Motorräder aller Marken auf der Strecke Küssnacht a.R. hinauf zur Seebodenalp zu bewundern sein. Spektakel für Jung und Alt ist garantiert und für Technik-Interessierte gibt es jede Menge Raritäten zu bestaunen....!



Die nationalen Motorrad-Bergrennen «Küssnacht-Seebodenalp» galten in den 20er- und 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts als eine der bedeutendsten Veranstaltungen im nationalen Motorradsport.



Das erste Rennen wurde am 7. Juli 1929 unter dem Patronat des Zentralschweizer Motorfahrer-Verbandes als «1. Bergprüfungsfahrt» durchgeführt. Das Rennen vermochte über 2000 Schaulustige anzulocken. In den Folgejahren 1930 und 1931 nannte sich der Anlass

«Bergrennen für Motorräder und Seitenwagen». 1932 und 1933 waren die Rennen bereits offiziell als «Nationales Bergrennen» anerkannt und galten zugleich als Meisterschaftsrennen für Amateurfahrer. Dann wurde es still um das Küssnachter Bergrennen.



Erst im Jahr 2005 küssten einige Motorrad-Fans das Bergrennen aus dem Dornröschen-Schlaf. Knapp drei Jahre später, am 1. und 2. September 2007, fand das erste Rennen der Neuzeit statt. Im Jahre 2011 wurde die dritte und 2014 die vierte Auflage dieses Rennens durchgeführt.