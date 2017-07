Sunshine Radio präsentiert: 24 Stundenrennen Schötz

Am Wochenende vom 05. und 06. August findet das 24 Stundenrennen in Schötz statt. Start für die rund 130 Fahrer zum 24 Stunden Mountainbike-Rennen ist am Samstag um 14.00 Uhr.

Rund um das Rennen gibt es viel Unterhaltung, Live-Bands, DJs, Laufradrennen und das erste Oktoberfest im Jahr.