Basel Tattoo

Das spektakuläre Basel Tattoo findet jeweils im Juli in Basel statt. Es ist das nach dem Royal Edinburgh Military Tattoo die zweitgrösste Tattoo-Veranstaltung der Welt. Verteilt auf 9 Vorstellungstage werden jedes Jahr über 100'000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet – logisch sind die beliebtesten Vorstellungstage und die beliebtesten Platzkategorien nach Vorverkaufsbeginn jeweils innert kürzester Zeit ausverkauft.

Wie jedes Jahr, so wechselt auch für die 12. Ausgabe 2017 wieder das Programm, an dem jeweils rund 1000 Personen, organisiert in internationalen Kapellen, Bands und Tanzformationen, mitwirken. Fester Bestandteil ist selbstverständlich auch fürs 2017 wieder der Auftritt der Massed Pipes and Drums, der vereinigten Dudelsackspieler aus aller Welt.