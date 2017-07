Teffli-Rally, Das Original aus Ennetmoos

Die 10. Auflage, der über die Landesgrenzen hinaus bekannten Teffli-Rally, wird am 25. und 26. August 2017 über die Wiesen von Ennetmoos (NW) donnern.?160 Mofa-Fahrer aus dem In- und Ausland fahren unterteilt in drei Kategorien um Ruhm und Ehre.

Umrundet wird der Action geladene Event rund um den 2-Takt Kult von diversen Bands und DJ's.



Ein Openair Spektakel für die ganze Familie!