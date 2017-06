Sunshine Radio präsentiert: Moon And Stars 2017

Wenn der Lago Maggiore unter der Sonne in blauem Glanz erstrahlt, die Gelati am Ufer genüsslich verspeist und die Espressi auf der Piazza Grande so hochfrequentiert bestellt werden wie sonst nie – dann rüstet sich eine ganze Region für ihren Lieblingsevent, das Moon&Stars. Das Moon&Stars ist mehr als ein Musik-Openair. Moon&Stars ist Leidenschaft, ein Lebensgefühl. Die Vorfreude kennt keine Grenzen. Exklusive Tickets gibt es regelmässig auf Sunshine Radio zu gewinnen.