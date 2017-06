Sunshine Radio präsentiert: Sprungfeder 2017

Sprungfeder 2017 - die Sprungfeder ist seit 1998 der grösste und wichtigste Band-Nachwuchswettbewerb für junge Bands zwischen 16-25 Jahre aus der Zentralschweiz. Vom 1. Juli bis am 10. September kann man sich online unter sprungfeder.li anmelden. Das Finale findet am 02. Dezember in der Schüür Luzern statt. JETZT ANMELDEN, ES WARTEN TOLLE PREISE AUF DICH UND DEINE BAND!