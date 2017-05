Sunshine Radio präsentiert: K-1-Weltmeisterschaft in Zug

Nach mehr als einem Jahrzehnt findet am 10. Juni 2017 wieder eine offizielle K-1-Veranstaltung in der Schweiz statt. Die Offiziellen des K-1 präsentieren in der Zuger Bossard Arena das «Andy Hug K-1 Memorial» mit einem Weltmeisterschaftstitel im Halbschwergewicht.

Die Verhandlungen für die Durchführung des Hauptkampfes sind bereits abgeschlossen. Die Hauptakteure, die gegeneinander um den Weltmeisterschaftstitel kämpfen werden, sind Petar Majstorovic, ehemaliger Schüler von K-1-Legende Andy Hug und Janosch Nietlispach. Letzteren kennt Schweizer Mann und Frau als den Bachelor. Nietlispach ist bereits fünffacher Weltmeister im Kickboxen und trainiert unter K-1-Legende Remy Bonjasky (K-1 World-Grand-Prix-Sieger 2003, 2004 und 2008).