Sunshine Radio präsentiert: Pilatus On The Rocks

26. August 2017 auf Pilatus Kulm

Nachdem es im letzten Sommer bereits am Fusse des Pilatus mächtig gerockt hat, wird nun auch der Luzerner Hausberg am 26. August 2017 in seinen Grundfesten erschüttert. «Pilatus On The Rocks» bringt MANDO DIAO, DADA ANTE PORTAS und HENRIK BELDEN auf 2132 Meter über Meer. Somit ist «Pilatus On The Rocks» das höchstgelegene Festival der Schweiz.



Man braucht kein Hellseher zu sein, um voraussagen zu können, dass sich die Zentralschweiz erneut einen Namen als Region mit Hang zur Rockaffinität machen wird.



Das hochkarätige Line Up, die traumhafte Berg-Kulisse, der eindrückliche Dragon-Ride, die steilste Zahnradbahn der Welt, das gastronomische Top Angebot und das exklusive und stark limitierte Platzangebot werden das Festival bereits bei seiner ersten Ausgabe zu einem Zentralschweizer Top Event machen.



Mit MANDO DIAO kommt eine Band nach Luzern, die sich seit 15 Jahren durch die internationalen Hitparaden spielt, unzählige Liveshows auf allen grossen Festivals zum Besten gegeben hat und am 19. März 2017 zudem ihr neustes Album veröffentlichen wird. Die äusserst vielseitige Band wird kein Tanzbein stillstehen lassen und nicht nur ihre grössten Hits, sondern natürlich auch das neue Material präsentieren. Auch «Lucerne’s finest» DADA ANTE PORTAS machen sich auf den Weg nach oben. Im Gepäck ihr neustes Album «When Gravity Fails», ein 20-Jahr-Bandjubiläum und unendlich viel Spass in den Backen. Und wenn schon Luzern, dann gehört auch HENRIK BELDEN unbedingt dazu. Er gehört zur Stadt Luzern wie sein aktuelles Album «Black & White».



Die Macher von «Pilatus On The Rocks» streben ab Ausgabe 1 nach absoluter Top-Qualität. Neben den bewährten Stehplatz Tickets stehen dem Musikfan auch sehr attraktive Hospitality Pakete zur Verfügung, er kommt damit zusätzlich in den Genuss von exklusiven Gastro-Angeboten inmitten der imposanten Lage auf dem Pilatus. Denn dass man «dort oben» auf andere Gedanken kommt und sich einfach an der Schönheit der Region erfreuen kann, haben nicht nur die Touristen bereits lange erkannt.