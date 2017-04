Hünenberg: Radar beschädigt – Täter ermittelt

Die Zuger Polizei hat den Täter überführt, der eine semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt hatte. Der Mann wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.

Der Zuger Polizei ist es gelungen, den Mann zu ermitteln, der in der Nacht im Februar 2016 an der Holzhäusernstrasse in Hünenberg eine semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt hatte. Der 27-Jährige hat die Tat gestanden. Er wurde von der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Die Zuger Polizei wird zudem den entstandenen Schaden von mehreren Tausend Franken in einem zivilrechtlichen Verfahren einfordern.