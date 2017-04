Freilichtspiele Engelberg – Winnetou 1

Vom 15. Juli bis 13. August 2017 sind die Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand erstmals live und als Freilichtaufführungen in der Schweiz zu sehen. Die Schweizer Premiere wird an einem ganz besonderen Ort gespielt. Winnetou und Old Shatterhand reiten vor der grossartigen Naturkulisse Engelbergs über die Freilichtbühne in der Nähe des Restaurants Wasserfall und der Talstation der Fürenalpbahn.

«Winnetou 1» zeigt die Anfänge der wunderbaren Freundschaft zwischen dem Häuptlingssohn Winnetou und dem deutschen Eisenbahnbauer Old Shatterhand. Action, grosse Emotionen und Romantik, tief reichende Gedanken über die Werte unserer Welt beinhaltet das Freilichtspektakel. Ein Abenteuer für Gross und Klein – für Fans und die ganze Familie.